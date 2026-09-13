Rimonta sfiorata per il Monza, che al Via del Mare deve soccombere per 3-2 al Lecce di Eusebio Di Francesco al termine di una gara brillante. Le cose migliori avvengono nel primo tempo, soprattutto quattro dei cinque gol della partita: apre le marcature dopo appena due minuti Lassana Coulibaly, replica con la medesima azione da calcio d'angolo Tiago Gabriel otto minuti dopo. I brianzoli accorciano le distanze con la zampata di Ricardo Mangas su assist di Samuele Birindelli, ma i salentini ripristinano poco dopo il doppio vantaggio ancora con il colpo da rapace di Coulibaly.

Nella ripresa, il Monza prova a crederci nel finale con la rete di Exequiel Zeballos, che trova la sua prima rete italiana grazie anche ad un errore madornale di Wladimiro Falcone, ma non riesce a spingersi otlre. Vittoria quindi per i giallorossi, che vanno a quota sei in classifica mentre la squadra di Ivan Juric rimane ancora con un solo punto. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 17:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.