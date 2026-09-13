Grande vittoria per l'Inter U20, che spazza via 6-1 il Cagliari al Konami Centre. I nerazzurri hanno dominato per larga parte del match, concedendo qualcosa solo a cavallo dell'intervallo. Ecco chi sono i migliori per la squadra di Bigica.

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GALLIERA - Gioca al posto di Farronato e non lo fa rimpiangere: visto il grande avvio di stagione del collega non è cosa da poco. Mai in difficoltà, sicuro in uscita, con i piedi e tra i pali, dimostra di essere un secondo più che all'altezza. Peccato per il gol subito, sul quale comunque ha la soddisfazione di aver parato il rigore di Sugamele. Sulla respinta poi non può fare nulla.

MACKIEWICZ - Qualche brivido di troppo quando è chiamato a gestire la palla con i piedi, ma difensivamente è praticamente perfetto. Da sottolineare anche la grande crescita vissuta in questi mesi nel guidare la difesa con la voce, dimostrazione di personalità.

CARRARA - Sempre più centravanti d'area di rigore, è mortifero per le difese avversarie ogni volta che ha un minimo spazio davanti alla porta. Impressionante la capacità di essere sempre al posto giusto negli ultimi 16 metri, sale a quota cinque in classifica marcatori del Primavera-1 e guarda tutti dall'alto verso il basso.

D'AGOSTINO - Il primo gol in Primavera è frutto di un gran lavoro in fase di non possesso. Tutta la sua partita però è caratterizzata da grande applicazione e concentrazione: in crescita rispetto alle prime uscite.

VIRTUANI - La qualità non gli manca di certo. Anche oggi, come sempre sin qui in stagione, dimostra di essere dotato di una capacità con la palla al piede fuori dal comune, soprattutto negli spazi stretti. Può e deve migliorare negli ultimi 20 metri: se ci riuscirà può garantirsi un futuro importante.

Mister BIGICA - Che bella Inter quest'oggi! Dopo la sconfitta di Madrid, quando la squadra non aveva disputato una gran partita, i nerazzurri reagiscono e spazzano via un Cagliari che comunque aveva raccolto 6 punti nelle prime tre giornate. Il lavoro è lungo, ma la classifica, i risultati e il gioco dicono chiaramente che la strada è quella giusta.