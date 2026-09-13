A 39 anni Salvatore Burrai ha scelto di tornare al Pordenone, in Eccellenza. Ha raccontato il proprio percorso ai microfoni di SerieD24.com. Il focus della memoria è su quella gara di Coppa Italia tra Inter e Pordenone: “Giocare a San Siro contro quell'Inter composta da tanti campioni è un altro ricordo indelebile. Abbiamo dato "fastidio" a una grande squadra portandoli fino ai calci di rigore. Per noi è stata un'emozione unica”.

Sezione: News / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 22:33
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione