A 39 anni Salvatore Burrai ha scelto di tornare al Pordenone, in Eccellenza. Ha raccontato il proprio percorso ai microfoni di SerieD24.com. Il focus della memoria è su quella gara di Coppa Italia tra Inter e Pordenone: “Giocare a San Siro contro quell'Inter composta da tanti campioni è un altro ricordo indelebile. Abbiamo dato "fastidio" a una grande squadra portandoli fino ai calci di rigore. Per noi è stata un'emozione unica”.