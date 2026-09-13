Il Tottenham di Roberto De Zerbi è fin qui una delle grandi delusioni della Premier League. Dopo la salvezza conquistata nel finale della scorsa stagione e un mercato estivo da quasi 300 milioni di euro, gli Spurs hanno iniziato il nuovo campionato molto al di sotto delle aspettative. Il bilancio dopo quattro giornate parla di appena due punti, conquistati con i pareggi contro Nottingham Forest ed Everton. Ma il dato che più sorprende riguarda l'attacco: il Tottenham non ha ancora segnato nemmeno un gol. Un dato particolarmente significativo considerando la filosofia di De Zerbi, da sempre associata a un calcio offensivo e propositivo.

De Zerbi ironizza sulle critiche

Dopo lo 0-0 contro l'Everton, il tecnico italiano ha provato a ribaltare la prospettiva, sottolineando almeno i due clean sheet consecutivi. "Ad esempio, in Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite senza subire gol", ha dichiarato in conferenza stampa. De Zerbi ha poi chiamato in causa direttamente la stampa italiana: "Cosa scriverebbe La Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero".

Tottenham, il problema resta l'attacco

La provocazione non cancella però il dato principale: zero reti segnate dopo quattro giornate. Per una squadra costruita con investimenti importanti e chiamata a cambiare passo rispetto alla scorsa stagione, l'avvio è inevitabilmente preoccupante. De Zerbi difende il lavoro svolto sul piano difensivo, ma la priorità resta una sola: sbloccare un attacco che, almeno per ora, non ha ancora lasciato traccia.