Nelle prossime settimane, secondo quanto risulta al Corriere dello Sport, sono previsti sviluppi rispetto al tema del rinnovo di Federico Dimarco. Del dossier se ne occuperà il nuovo entourage del 32 nerazzurro, che nel frattempo, martedì scorso, a Madrid, ha già incontrato il diesse Dario Baccin mettendo in chiaro la volontà del proprio assistito di legarsi ai colori nerazzurri praticamente a vita. Il contratto del laterale della Nazionale, per la cronaca, andrà in scadenza a giugno 2027. Ma il club può esercitare l'estensione dell'accordo unilateralmente fino al 2028.

Sezione: Focus / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 08:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.