Dopo l’ottimo avvio di campionato e la sconfitta di Madrid che lascia non pochi rimpianti, l’Inter riparte da San Siro e dall’Udinese nella partita che chiude la quarta giornata di Serie A. Con la Lazio che ha frenato e in attesa di vedere cosa farà la Roma, i nerazzurri vogliono altri tre punti per proseguire a punteggio pieno: obiettivo decisamente alla portata per i betting analyst di Sisal e Snai, che vedono la vittoria degli uomini di Cristian Chivu a 1,25.

Dall’altra parte, la squadra di Kosta Runjaic vuole riscattarsi dopo la rimonta subita contro la Lazio nell’ultimo turno e spera di replicare l’impresa della passata stagione, dove si impose a San Siro per 1-2: il “bis” friulano è in lavagna a 13,00; il pareggio, invece, si attesta a 6 volte la posta.