C'è uno specifico e lodevole dato che vede l'Inter su un podio europeo. Come evidenziato da Opta, la compagine milanese ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2.8 a gara: sul fronte italiano nessuno ha fatto meglio. Ampliando gli orizzonti e considerando i cinque principali campionati continentali, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa. A condividere il dato con i meneghini è il Barcellona, anch'essa ferma a 36.