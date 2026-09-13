Football Rankings, pagina X specializzata nelle proiezioni e nei ranking relativi al calcio europeo, ha fatto la sua prima proiezione su quello che può essere il quadro della fase a eliminazione diretta della Champions League. Tabellone nel quale l'Inter, a loro modo di vedere, ad oggi non entrerebbe per un pelo direttamente agli ottavi di finale: infatti, i nerazzurri vengono visti nelle posizioni 9-10 della classifica finale, in compagnia del Borussia Dortmund, e per il barrage si potrebbero trovare davanti una tra Como e Villarreal. Il tutto per poter sfidare poi una tra PSG e Aston Villa agli ottavi.

È l'Arsenal che al momento vanta le maggiori chance di vittoria finale della competizione con un 12%, davanti al Bayern Monaco con l'11% e al Manchester City con il 10%.