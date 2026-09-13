Alessio Tacchinardi, ospite negli studi SportMediaset XXL, ha parlato di Josep Martinez, portiere dell'Inter che martedì in Champions League è stato, nel bene e nel male, il protagonista della serata di Champions League contro il Real Madrid. Dall'ex juventino arrivano parole di elogio: "Mi piace la sua personalità e carisma, poi è un portiere giovane, veloce e rapido. Ci stanno le critiche quando giochi in una squadra importante come l'Inter; ha fatto un errore pesante ma penso gli sia servito da lezione, da ragazzo intelligente ha capito. Però poi ha fatto grandi parate. Sicuramente farà tesoro dell'errore, ma in porta mi piace molto".