L'insolita vigilia dell'Inter, prima del Monday Night Match contro l'Udinese di domani, è cominciata stamattina sul campo della Pinetina di Appiano Gentile, dove Cristian Chivu sta dirigendo l'allenamento di rifinitura. Dopodiché, il tecnico romeno si presenterà nella sala stampa del centro sportivo per la conferenza di rito. Nella quale, molto probabilmente, non darà troppi indizi sulla formazione che ha in mente di schierare per la sfida che chiuderà la quarta giornata di Serie A.

Da quel che filtra, secondo Sky Sport, c'è una certezza su tutte: John Stones avrà finalmente una chance da titolare per la prima volta da quando è arrivato a Milano. Con l'inglese, in difesa, ci sarà probabilmente Alessandro Bastoni e forse Manuel Akanji. Nulla è scontato, invece, per quanto riguarda il reparto offensivo, nemmeno che Lautaro Martinez parta dal via.