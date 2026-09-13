Inter-Udinese, Monday Night Match che chiuderà la quarta giornata della Serie A 2026/27, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Domani sera, i tifosi potranno seguire la partita di San Siro, con kick-off alle 20.45, tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.