Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, arriva un'altra sconfitta per l'Atalanta, che perde a domicilio contro il Cagliari. Mendy porta avanti i sardi al minuto 19. La truppa di Sarri pareggia i conti al 41' con Scamacca, su assist di De Ketelaere. Mendy mette a segno la sua doppietta personale, ma la sua rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Kolasinac salta in modo scomposto e tocca il pallone col braccio: è rigore, Maldini trasforma con freddezza e regala i tre punti ai rossoblu.

Sezione: News / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 22:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione