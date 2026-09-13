Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Inter: "Ovviamente abbiamo bisogno di fare una grande prestazione contro l'Inter - ha esordito -, quando si affronta una squadra del genere bisogna fare bene. L'Inter è la miglior squadra del campionato e si sono addirittura rafforzati rispetto all'anno scorso. Hanno giocatori esperti e che giocano insieme da anni, Chivu ha ripreso i principi di Inzaghi e ha portato ancora più energia alla squadra. Li abbiamo visti a Madrid, nonostante giocassero contro una delle squadre più forti al mondo hanno saputo dominare il gioco. Dovremo correre molto, giocando in maniera attenta, lucida, dovremo sfruttare gli strumenti a disposizione per affrontare l'Inter. Dovremo saper anche soffrire, è la base, approcciare la partita nel migliore dei modi anche a livello mentale. Abbiamo alcuni infortunati ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa e cercheremo di trarre il meglio. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per fare una bella gara".
Il punto sugli infortuni
Come stanno Chakvetadze e Jovanovic? Recupererà qualcuno per il Cagliari?
"Chakvetadze è pronto, si sta allenando bene. Abbiamo alcune idee, abbiamo ipotizzato alcuni scenari, li avevamo pensati anche contro la Lazio ma poi i due problemi del primo tempo mi hanno costretto a cambiare. Vorrei concedergli qualche minuto. Jovanovic non ha ancora svolto molti allenamenti, ma potrebbe fare qualche minuto. Speriamo di riavere Zanoli e Zaniolo per il Cagliari e poi gli altri dopo la sosta".
L'obiettivo 38 reti subite si fa già più difficile con due gol presi e l'infortunio di Solet:
"Sì ci siamo posti l'idea e l'obiettivo di prendere al massimo 38 reti, l'Inter da campione d'Italia ne ha presi abbastanza pur vincendo lo Scudetto. Ci siamo dati questo obiettivo e servono diverse cose per arrivarci, purtroppo contro la Lazio abbiamo concesso due gol evitabili, magari la situazione poteva essere diversa con un paio di giocatori in più a disposizione. Affrontiamo una gara difficile ma abbiamo a disposizione Kabasele, che è diventato sempre più leader, c'è Abankwah che sta crescendo e sta lavorando per assestarsi su un determinato livello. Abbiamo potuto constatare la sua crescita dopo l'esperienza al Watford. Abbiamo a disposizione Ebosse, che sta lavorando bene e che è sulla strada giusta. C'è anche Bertola a disposizione e tutti potrebbero scendere in campo. Ogni gara fa storia a se, è sempre positivo avere in panchina giocatori che possano dare alternative anche sugli esterni, anche Zanoli e Arizala potrebbero aiutarci durante la gara ma non ci saranno. La squadra a un certo punto potrebbe essere stanca e abbiamo ipotizzato diversi scenari".
Le assenze costringeranno a un cambio di stile di gioco?
"Giocheremo contro l'Inter che ha dominato a Madrid, sappiamo che dovremo difenderci bene, lavorando con grande impegno in entrambe le fasi. Dobbiamo approcciare in maniera positiva la gara, non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo quanto sia forte l'Inter, non si possono bloccare tutte le loro soluzioni offensive, sono in grado di battere qualunque squadra a livello mondiale. Hanno dominato in una gara di Champions sfruttando l'ampiezza della loro rosa, noi dovremo portare in campo energia, passione, giocando in maniera coesa".
L'anno scorso con Milan e Inter l'avevate approcciata con questa mentalità? Senza nulla da perdere?
"Serve anche fortuna, bisogna valutare anche questo elemento. L'anno scorso abbiamo difeso molto bene a San Siro e ci siamo portati dalla nostra parte la fortuna, così come abbiamo avuto più sfortuna contro la Lazio, però parliamo di un'altra partita e un'altra squadra. Non abbiamo Atta, Kristensen, Ehizibue, Zemura, giocatori che l'anno scorso hanno giocato contro l'Inter. La situazione è differente, ma daremo tutto quello che abbiamo per portare a casa punti. Non posso dire con certezza che li otterremo, ma ci proveremo. L'Inter l'anno scorso ha subito solo 5 sconfitte, di cui due in casa. Mi piacerebbe ripeteremi ma dovremo fare in primis una bella gara".
Autore: Ludovica Ferrante
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