E' ancora presto per dare come quasi fatta la nomina di Piero Ausilio come nuovo direttore sportivo del Tottenham. Rispetto alle informazioni di altre testate, il Corriere dello Sport parla di trattativa ancora in fase embrionale, di un semplice canale aperto per il dialogo tra le parti. Del resto, ricorda il quotidiano romano, Ausilio ha lasciato l’Inter appena 11 giorni fa, lo scorso 2 settembre, dopo 28 anni di servizio, di cui 14 nel ruolo di diesse. L'interesse degli Spurs è vero, si legge sul Corsport, ma per definire la possibile intesa serviranno ulteriori passi in avanti.