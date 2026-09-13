E' ancora presto per dare come quasi fatta la nomina di Piero Ausilio come nuovo direttore sportivo del Tottenham. Rispetto alle informazioni di altre testate, il Corriere dello Sport parla di trattativa ancora in fase embrionale, di un semplice canale aperto per il dialogo tra le parti. Del resto, ricorda il quotidiano romano, Ausilio ha lasciato l’Inter appena 11 giorni fa, lo scorso 2 settembre, dopo 28 anni di servizio, di cui 14 nel ruolo di diesse. L'interesse degli Spurs è vero, si legge sul Corsport, ma per definire la possibile intesa serviranno ulteriori passi in avanti.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 09:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.