Leandro Greco, allenatore del Crotone, dopo aver conquistato il primo punto del suo campionato grazie al pareggio in casa del Savoia si dice soddisfatto della crescita mostrata dai suoi uomini: "Oggi abbiamo trovato qualche difficoltà in più per certi aspetti, ma abbiamo comunque fatto un’ottima prestazione. È mancato il gol, però siamo una squadra aggressiva, che vuole cercare di dominare il gioco. Lo siamo anche per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo e per la mentalità. Ci mancano dei punti per le prestazioni che abbiamo fatto, ma sono molto orgoglioso della squadra”.

Adesso, i pitagorici sono chiamati all'impegno interno contro l'Inter U23 nel turno infrasettimanale. Greco presenta così i nerazzurri: "È una squadra di grande qualità. Sono ragazzi che non c’entrano nulla con questa categoria e, se entrano in partita, diventa una gara molto impegnativa dal punto di vista della qualità, della forza e del motore. Però adesso recuperiamo le energie, ci godiamo questo punto, ci godiamo la prestazione e poi da domani cominciamo a pensarci".