L'Inter vuole continuare a correre e per farlo deve battere anche l'Udinese, provando dunque a centrare il quarto successo consecutivo in altrettante partite in Serie A. Secondo quanto riferisce OptaPaolo, i nerazzurri possono trovare quattro successi nelle prime 4 partite stagionali. Sarebbe la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo, a realizzare questo particolare dato statistico nell'inizio dei campionati.

Sezione: Focus / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 23:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione