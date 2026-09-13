Il River Plate ha conquistato una drammatica vittoria per 2-1 contro l'Atlético Tucumán allo stadio Monumental José Fierro, aggiungendo tre punti importanti al Torneo di Clausura e ottenendo la terza vittoria consecutiva dall'arrivo di Leonardo Ponzio come allenatore ad interim. Serata importante in particolare per Tobias Andrada, il centrocampista dei Millonarios sul quale l'Inter starebbe facendo più di un pensierino: è sua, infatti, la rete che aperto le marcature, la sua prima con la maglia biancorossa, al termine di una bella azione corale.

Sezione: News / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 17:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.