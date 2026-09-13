Il Corriere dello Sport prevede cambi in ogni settore del campo, rispetto alla sfida di Madrid, per l'Inter che domani affronterà l'Udinese in occasione della sfida che chiuderà la quarta giornata di campionato. In difesa, John Stones potrebbe finalmente fare il suo esordio in maglia nerazzurra dal 1', con il rientrante Manuel Akanji che slitterebbe sulla destra; l'altro braccetto sarà uno tra Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. A centrocampo, i dubbi di Cristian Chivu girano attorno ad Hakan Calhanoglu, il cui minutaggio stagionale va calibrato per abbassare il rischio infortuni dopo l'esperienza negativa della passata stagione. A proposito di condizioni fisiche da monitorare, sembra che prevarrà la linea della prudenza rispetto al rientro in campo di Federico Dimarco, recuperato dopo il problemino al ginocchio accusato contro il Napoli, ma destinato a sedersi in panchina. 

In attacco, infine, Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny scalpitano per ricevere una chance dal primo minuto: a far spazio a uno dei due sarà Marcus Thuram, con Lautaro Martinez intoccabile. 

Sezione: Focus / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 08:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.