Costruire gioco e colpire gli avversari in velocità: la ricetta di Chivu è ormai chiara a tutti e, come evidenzia il sito ufficiale nerazzurro, i campioni d'Italia hanno iniziato il campionato con numeri decisamente positivi: il Biscione è la squadra con il più alto ato del possesso palla (66%), nella percentuale dei duelli vinti (61,6%) e tiri tentati (73).