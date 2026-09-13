Costruire gioco e colpire gli avversari in velocità: la ricetta di Chivu è ormai chiara a tutti e, come evidenzia il sito ufficiale nerazzurro, i campioni d'Italia hanno iniziato il campionato con numeri decisamente positivi: il Biscione è la squadra con il più alto ato del possesso palla (66%), nella percentuale dei duelli vinti (61,6%) e tiri tentati (73).

Sezione: Focus / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 22:19 / Fonte: Inter.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione