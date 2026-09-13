Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dopo la partita giocata a Bergamo contro l’Atalanta, nella quale aveva segnato il rigore decisivo per la vittoria della sua squadra.bL’incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e ha coinvolto due automobili.

Sei persone coinvolte

Secondo quanto riferito dall’ANSA, nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone, tutte ferite in modo non grave. Oltre a Maldini, si tratta di due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Una delle persone coinvolte è stata medicata direttamente sul posto, mentre le altre cinque sono state trasportate in ospedale.

Maldini portato al Fatebenefratelli

Daniel Maldini è stato accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. La polizia locale sta ancora effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.