Accoglienza da stadio, oggi pomeriggio, per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, super ospite della quinta edizione di BA Cuori Insieme, la grande giornata del volontariato promossa dall’assessorato all’Inclusione sociale. L’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter ha partecipato alla manifestazione in qualità di fondatore di Fondacion PUPI con la moglie Paula De La Fuente, presente anche lei. Arrivato nella centrale Piazza San Giovanni alle 17.30, Zanetti è stato accolto dal coro “Un capitano, c’è solo un capitano” intonato dai tanti fans, famiglie e ragazzi speciali presenti. Zanetti è stato accolto dall'assessora all'inclusione sociale Paola Reguzzoni, tifosa della Fiorentina ma simpatizzante interista: "Ho voluto che fossi qui perché sei un esempio di dedizione. Anche dopo aver raggiunto i massimi livelli non hai mai dimenticato da dove sei partito".

Ai 700 minori seguiti dai servizi sociali di Busto, il vicepresidente nerazzurro lancia un messaggio: "Non smettete mai di sognare. È superando le difficoltà che si diventa più forti. I valori sono sempre il gioco di squadra e i valori umani. Chi soffre deve sapere che non è da solo: c’è una squadra molto forte che combatte con lui. C’è un’unica maglia, quella dell’aiuto agli altri", ha poi chiosato. Prima del bagno di folla per gli autografi e i selfie, Zanetti ha ricevuto la maglia biancoblù della Pro Patria col numero 4. Presente anche una delegazione dell'Inter Club cittadino.