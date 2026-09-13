Arrivano ulteriori rassicurazioni sulle condizioni di Daniel Maldini, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Milano. A fare chiarezza è stato il suo legale, l’avvocato Danilo Buongiorno, che attraverso una nota diffusa sull'ANSA ha confermato come il calciatore del Cagliari non abbia riportato conseguenze fisiche significative. "Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute", ha comunicato Buongiorno.

Il giocatore era stato accompagnato in ospedale dopo l’incidente avvenuto nelle prime ore della mattina nella periferia nord di Milano. Gli accertamenti effettuati hanno però escluso problemi rilevanti e Maldini ha potuto lasciare rapidamente la struttura sanitaria.

Il legale ha voluto inoltre precisare ulteriormente le condizioni del calciatore: "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione, tantomeno grave". Un aggiornamento che chiude quindi con una nota rassicurante le ore di apprensione successive all’incidente.