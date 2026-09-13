L'Inter rimane senza rivali in Serie A, secondo Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo del Guidonia: "Nessuno ha colmato il gap con i campionati d'Italia. Ci sono squadre che faranno campionati importanti, ma non credo che ci sia qualcuno in grado di insidiarli", ha detto in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, a proposito della lotta scudetto

Sezione: News / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 11:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.