L'Inter rimane senza rivali in Serie A, secondo Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo del Guidonia: "Nessuno ha colmato il gap con i campionati d'Italia. Ci sono squadre che faranno campionati importanti, ma non credo che ci sia qualcuno in grado di insidiarli", ha detto in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, a proposito della lotta scudetto.