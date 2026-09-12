Dopo il doppio impegno molto dispendioso contro Napoli e Real Madrid, è arrivato il momento di ricorrere al turnover. Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, cambierà qualcosa nel posticipo di Serie A contro l'Udinese. Gazzetta.it spiega che è possibile una chance dal 1' per Akanji in difesa, con Stones al centro e Bastoni braccetto sinistro. In mezzo al campo in cabina di regia dovrebbe esserci Calhanoglu, coadiuvato da Zielinski e Sucic. A sinistra spazio ancora per la titolarità di Carlos Augusto, con Dimarco che si accomoderà in panchina. A destra Diouf è pronto a sfrutare la specialità degli uno contro uno, che saranno fondamentali contro una squadra fisica come l'Udinese.

In attacco ballottaggio aperto tra Pio Esposito e Thuram: potrebbe partire dal 1' Pio, con Tikus eventualmente pronto a subentrare nella ripresa. Inamovibile Lautaro Martinez, pronto a trascinare il gruppo verso un altro successo.