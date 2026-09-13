L'Udinese si presenterà a San Siro, domani sera, per la sfida contro l'Inter, senza tre pedine fondamentali: all'indisponibilità di Nicolò Zaniolo, infatti, lunedì scorso si sono aggiunte anche quelle di Oumar Solet e Jakub Piotrowski. Assenze a cui Kosta Runjaic farà fronte puntando su giocatori che gli hanno dato garanzie in passato, come spiega il Messaggero Veneto oggi in edicola: in difesa ci sarà Enzo Ebosse, a cui chiederà un'interpretazione più prudente rispetto al titolare del ruolo, in una linea che sarà comandata da Christian Kabasele, di nuovo al centro. A destra, James Abankwah non si discute. P

assando alla mediana, sarà Lennon Miller a rimpiazzare Piotrowski, con Jesper Karlstrom al suo fianco; Mergim Vojvoda correrà sulla corsia destra, mentre Hassane Kamara su quella opposta. Sulla trequarti l'unica certezza è Jurgen Ekkelenkamp, con Vakoun Bayo che appare in vantaggio nel ballottaggio con Unai Gomez. Davanti spazio a Keinan Davis.