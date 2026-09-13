Un osservatore dell'Inter era presente ieri alla New Balance Arena in occasione di Atalanta-Cagliari per osservare da vicino due talenti della squadra di Fabio Pisacane, corsara ieri in casa degli orobici e ora a nove punti in classifica, gli stessi dei nerazzurri ma con una gara in più: stando alle ultime novità di Sky Sport, gli occhi erano puntati in particolare sul centrocampista classe 2006 Alessandro Romano e sull'attaccante Paul Mendy, autore del gol del momentaneo vantaggio sardo.

Il centrocampista italo-svizzero, che si è dichiarato eleggibile per la Nazionale di Roberto Mancini, piace per la pulizia tecnica e la visione, ed è visto più da mediano a due che da mezzala. Ottime anche le impressioni sull'attaccante senegalese, talento con ampi margini di miglioramento e una buona base di partenza.