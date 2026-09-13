Nel 2026, nelle tredici partite giocate in casa l’Inter ha mantenuto una media di 2.8 gol a partita; anche per questo, gli esperti si aspettano anche domani sera una partita ricca di reti, con l’Over a 1,48 contro il 2,50 dell’Under. Il No Goal, invece, comanda a 1,72 contro il Goal (1,95). Occhi puntati, quindi, sui protagonisti in campo, con Lautaro Martinez che ha già segnato sette gol in carriera contro l’Udinese e, dopo essersi sbloccato contro il Napoli, comanda le quote marcatori a 1,80, seguito da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, entrambi a 2,00. Nell’Udinese spicca Keinan Davis, autore di un gol e un assist nella già citata vittoria dello scorso anno: un’altra rete a San Siro è in lavagna a 5,00.