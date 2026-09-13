Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a RAI Sport per la 'Domenica Sportiva Pomeriggio', della partenza in campionato della Roma: "Siamo partiti bene, penso che Roma e Inter sono le due squadre candidate per il titolo. Non diciamo niente e aspettiamo il seguito del campionato". L'ex capitano giallorosso ha anche parlato del nuovo metro arbitrale: "Parlavamo del calcio inglese e adesso che c'è più contatto e meno fischio è più reale, più sport". Poi sul possibile ritorno in Nazionale: "Mi sono visto con Giovanni Malagò a Sabaudia e abbiamo parlato un po' di tutto. Poi ho preso un'altra strada. Abbiamo fatto una bella chiacchierata".