Ieri è stato assegnato il primo rigore del campionato dopo 32 partite. A Cristian Chivu, in vista della sfida contro l'Udinese, viene chiesto se questo nuovo metro di giudizio e un minore utilizzo del VAR sia gradito:

"Io sono contento del metro, meno VAR c'è più intensità e trame di gioco ci sono. Le riprese del gioco veloce sono importanti, danno ritmo a una partita. Mi piace se chi viene sfiorato non rimane per terra, così non lascia la squadra in dieci per un minuto. Per quanto riguarda i rigori ci sono situazioni in cui il VAR deve intervenire peerché l'arbitro non ha la giusta visuale per decidere, giusto che ci sia anche quello. Ma meno ce ne sono meglio è per tutti anche se nessuno vuole togliere il VAR, per carità. Mi piace l'atteggiamento, lasciare all'arbitro le decisioni perché deve prendersi la responsabilità. Mi piacerebbe vedere più dialogo ma capisco che c'è tanta pressione su di loro. Va bene così".