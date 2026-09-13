Buone notizie sulle condizioni di Daniel Maldini, rimasto coinvolto nelle prime ore del mattino in un incidente stradale nella periferia nord di Milano. L’attaccante del Cagliari aveva trascorso la serata nel capoluogo lombardo dopo la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, decisa anche dal suo rigore per il definitivo 2-1. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo e ha coinvolto due vetture e complessivamente sei persone.

Maldini trasportato in codice giallo

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Le persone coinvolte hanno riportato conseguenze non gravi: una è stata medicata direttamente sul luogo dell’incidente, mentre le altre cinque sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Maldini è stato accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto agli esami necessari.

Dimesso in mattinata

Gli accertamenti hanno escluso traumi o complicazioni di particolare gravità. Il calciatore del Cagliari è stato quindi dimesso nel corso della mattinata e ha potuto fare ritorno a casa. Una notizia rassicurante dopo le ore di apprensione seguite all’incidente. Maldini, che compirà 25 anni il prossimo 11 ottobre, potrà ora concentrarsi sul recupero dopo lo spavento.