Il dossier dei rinnovi è quello più caldo sulla scrivania di Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell'Inter. Oltre ai discorsi relativi ai prolungamenti, con annessi adeguamenti economici, di Federico Dimarco (dovrebbe salire da 4 milioni di euro a 5 più bonus) e Carlos Augusto (da 2 milioni di euro a 3,3 milioni), la novità delle ultime ore, secondo quanto confermato da Tuttosport dopo l'anticipazione di Sky Sport, riguarda un approccio con Gordon Stipic, procuratore storico di Hakan Calhanoglu.

L'Inter si è voluta prendere del tempo prima di proporre l'eventuale nuovo contratto a Calha, un'offerta che difficilmente sarà pluriennale, come da diktat di Oaktree per gli ultratrentenni. Anzi, è facile che il club di Viale della Liberazione chieda al turco di abbassarsi lo stipendio, ora a quota 6,5 milioni di euro a stagione. Il contatto (incontro?) che Baccin avrà con Stipic nei prossimi giorni servirà a chiarire le posizioni di entrambe le parti, con l'obiettivo di trovare un punto di incontro per prolungare la storia almeno fino al 2028.