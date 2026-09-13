Hakan Calhanoglu titolare in 3 partite su 4, stando in campo al massimo 65 minuti. C'è una linea per preservarlo o gli manca la condizione? Questa una delle domande poste a Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese: "Lui ha fatto il Mondiale, ci è andato da infortunato, l'ultima che ha giocato è stata la semifinale di Coppa Italia in cui ha segnato una doppietta. Ha giocato due gare al Mondiale, poi ha avuto un mese di vacanza e sappiamo tutti com'è andata alla Turchia e le critiche nei suoi confronti e della Nazionale. La premura nostra è mettere in condizione tutti i giocatori che hanno saltato parte della preparazione".
Sezione: News / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 15:19
Autore: Ludovica Ferrante
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