La Gazzetta dello Sport prende spunto dalla prestazione convincente di Andy Diouf al Bernabeu, nel match d'esordio in Champions League dell'Inter contro il Real Madrid, per sottolineare che la sua trasformazione tattica, voluta da Cristian Chivu, sta cominciando a dare i suoi frutti anche in test decisamente probanti. Questa promozione del francese a quinto di destra, si sottolinea nell'articolo della rosea, sta permettendo a Djed Spence di prendersi tutto il tempo che gli serve per raggiungere una buona condizione atletica. L'inglese, finora zero presenze con la nuova maglia, tornerà utile dopo la sosta, potendo peraltro occupare entrambe le corsie.
Intanto, però, l'ex Lens sta scalando le gerarchie con l'obiettivo di dimostrare giorno dopo giorno di meritarsi l'Inter, dopo i dubbi che erano emersi nei suoi primi mesi a Milano. Ora, scrive la GdS, non esiste neanche più un ballottaggio con Luis Henrique, rimasto in organico nonostante le tante sirene di mercato, ma finito decisamente ai margini rispetto agli altri compagni di reparto. In Europa, per esempio, Chivu ha scelto Carlos Augusto per sostituire l'infortunato Federico Dimarco.
Tornando a Diouf, la certificazione del suo bel rendimento tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa è arrivato anche dall'estero: niente meno che da Zinedine Zidane, ct della nazionale francese, che lo ha inserito nella lista dei pre-convocati per le gare di Nations League in programma prossimamente. Non è detto che, alla fine, Diouf rientri nei prescelti di Zizou, ma il segnale di gradimento di fuoriclasse di quel calibro, chiosa la rosea, è un invito alla perseveranza.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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