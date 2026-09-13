Nuova avventura per Paolo Mazzoleni. L'ex arbitro internazionale di calcio è stato scelto come nuovo commissario del CIA, il Comitato Italiano Arbitri, organismo che si occupa della formazione e della gestione dei direttori di gara della pallacanestro italiana. Una nomina particolare soltanto in apparenza, considerando la grande passione di Mazzoleni per il basket, coltivata parallelamente alla lunga carriera vissuta sui campi di calcio.

Collina: "Il basket è sempre stata una sua passione"

Durante il raduno precampionato degli arbitri della pallacanestro italiana era presente anche Pierluigi Collina, che ha raccontato il legame tra Mazzoleni e questo sport. "Paolo è un appassionato di basket prestato al calcio. Può sembrare strano, ma da sempre è stato un malato di pallacanestro", ha spiegato Collina.bPoi l'investitura: "Ha questo incarico importante e credo che saprà trasferire tutto il suo entusiasmo".

Mazzoleni: "Il basket è il mio primo amore"

Grande soddisfazione anche nelle parole dello stesso Mazzoleni, che ha accolto con entusiasmo la chiamata del presidente Gianni Petrucci. "È tanto inaspettato quanto piacevole. È un ruolo prestigioso e la chiamata del presidente Petrucci mi riempie d'orgoglio. Ci metterò tutto l'entusiasmo". L'ex arbitro ha quindi ribadito quanto la pallacanestro abbia sempre rappresentato qualcosa di speciale nella sua vita: "Il basket è il mio primo amore e ho tuttora questa passione".