Christian Vieri, ospite della Domenica Sportiva Pomeriggio, ha voluto tracciare un bilancio di queste prime giornate di campionato, analizzando in particolar modo le big di A: "La Roma è uno spettacolo, è la squadra che gioca meglio in Italia. Gasperini? Il numero uno degli allenatori. Mancini riporterà in alto la Nazionale. Scudetto? Prima Inter, secondo Napoli e terza Roma", le parole riportate da Nicolò Schira.