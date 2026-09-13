Il Brugge ha attutito i danni della brutta uscita a vuoto di Yann Sommer che è costata l'1-1 dell'Anversa firmato da Snayder Ponzo. La doppietta di Hugo Vetiesen e il gol di Jan Virgil hanno permesso infatti al Club Brugge di portare a casa una vittoria importante e minimizzare la topica dell'ex portiere dell'Inter. Con questa vittoria, i neroblu si portano a quota 15 punti in classifica.

C'è da dire che il nuovo passaggio dell'elvetico, già protagonista in negativo della partita di Champions League contro l'Aston Villa, ha scatenato ironie e recriminazioni da parte dei tifosi del Brugge, che sui social arrivano a chiedere il ritorno del 38enne Simon Mignolet o a domandarsi se in Belgio non sia sbarcato il fratello di Sommer e il club abbia dimenticato di comprare l'originale...