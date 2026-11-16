C'è un'Inter che vuole continuare a correre e per farlo dovrà battere domenica prossima l'Atalanta di Maurizio Sarri. E la formazione di Chivu ultimamente si sta davvero ben comportando contro la Dea: se prendiamo gli ultimi dieci confronti tra le due formazioni, possiamo annotare nove successi interisti e un pareggio. Da quel 2-3 del 13 novembre 2022, l'Inter ha praticamente sempre esultato a fine partita contro i bergamaschi, eccezion fatta per il pareggio dello scorso 14 marzo 2026 (1-1). Dunque ottimi numeri per il Biscione che, domenica, ha la possibilità di proseguire la striscia positiva.