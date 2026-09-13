Una partita a dir poco pazza quella che si è appena conclusa al Mapei Stadium, dove il Sassuolo ha battuto 3-2 la Juventus al termine di un confronto che ha regalato emozioni fino alla fine. Padroni di casa in vantaggio grazie a Seba Esposito, poi il pari di Zeghrova; Bowie al minuto 89 riporta avanti i neroverdi ma quando sembra finita ci pensa ancora Zeghrova a pareggiare i conti. Non è finita perché in contropiede Adzic punisce la Juve (non esulta, ndr). Juve al tappeto!