Dall’amara serata per l'Inter arriva un mezzo sorriso da Milano. Mentre i nerazzurri perdevano 3-1 contro il Bodo/Glimt, il Milan non è andato oltre il pareggio in casa contro il Como, nella famosa partita che si sarebbe dovuta giocare a Perth, in Australia, ma che alla fine è rimasta stabilmente a San Siro. 1-1 il risultato finale: è Nico Paz a segnare il vantaggio per i lariani bel primo tempo, mentre nella ripresa Leao firma il gol del pareggio.

Con questo risultato la formazione di Massimiliano Allegri non riesce ad accorciare sui ragazzi di Cristian Chivu: l’Inter resta prima con un margine di sette punti sui rossoneri. Il Como a quota 42 resta invece vigile in zona coppe.