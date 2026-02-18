L'Inter cade 3-1 sul campo del Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League e rinvia il giudizio finale alla gara di ritorno in programma martedì prossimo a San Siro. Intercettato da Sky Sport, Matteo Darmian analizza a caldo la prestazione dei nerazzurri: "Il freddo e il campo non devono essere alibi, abbiamo perso ma abbiamo ancora 90' a casa nostra e faremo di tutto per ribaltare il risultato. Analizzeremo quanto fatto di buono e non per farci trovare pronti".

Nella ripresa siete calati rispetto al primo tempo, perché?

"L'approccio non è stato sbagliato, abbiamo fatto un buon primo tempo e non è mai facile recuperare. Abbiamo pareggiato, poi nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione per passare in vantaggio ma loro sono stati bravi a sfruttare due errori nostri. Il risultato fa male, ma c'è ancora una partita e fare di tutto per ribaltare il risultato".