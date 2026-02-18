È durata sessanta minuti la partita di Lautaro Martinez, uscito dal campo zoppicando a causa di un infortunio. Il capitano nerazzurro ha accusato un problema al polpaccio sinistro: il capitano cure immediate in panchina da parte dello staff medico, ma dopo il primo intervento dei sanitari è rientrato negli spogliatoi. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Prime Video, si tratta di un affaticamento al polpaccio: nelle prossime ore previsti accertamenti che chiariranno con maggiore precisione la natura del problema. Al suo posto è entrato Marcus Thuram, pochi istanti prima del gol del 2-1 scandinavo.