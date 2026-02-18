È un Club Brugge che non molla un centimetro quello che lotta con le unghie e con i denti per strappare un 3-3 all'Atletico Madrid nell'andata dei playoff di Champions League. Colchoneros che si portano avanti di due gol grazie al rigore di Julian Alvarez e Ademola Lookman nel primo tempo, ma nella ripresa i nerazzurri riescono a rimettersi in carreggiata con Raphael Onyedika prima e con Nicolò Tresoldi poi. L'Atletico prova a piazzare la zampata decisiva approfittando dell'autorete di Joel Ordonez, ma all'89esimo Christos Tziolis trova la rete del definitivo 3-3 che regala alla squadra di Aleksandar Stankovic ancora delle chance.

Vittoria di piombo per il Bayer Leverkusen al Karaiskakis di Atene: l'Olympiacos è battuto 2-0, mattatore dell'incontro è l'ex Roma Patrik Schick autore dei due gol decisivi nel giro di tre minuti nella ripresa.