Arriva in postazione Prime Video anche Matteo Darmian, uno dei pochi elementi positivi della serata norvegese. Questo il suo commento:

Qual è stata la principale fatica di stasera?

“Non saprei… Il freddo, il campo non devono essere scuse. Usciamo da qui con un risultato negativo, volevamo sicuramente fare meglio ma portiamo a casa una sconfitta un po’ pesante. Questa settimana dovremo analizzare quanto fatto stasera per farci trovare pronti a San Siro”.

Quanto è pesante questa sconfitta?

“Per la qualificazione è ancora tutto aperto. Nessuno voleva perdere 3-1, ora dovremo analizzare tutto per non ripetere gli errori commessi e fare una gara diversa a San Siro per passare il turno”.

Cosa chiedi alla seconda parte della stagione?

“Mi auguro di stare bene, ho appena vissuto l’infortunio più lungo della mia carriera ma compagni e staff mi sono sempre stati vicini. Ora sto bene, voglio dare una mano quando sarò chiamato in causa e dando tutto me stesso per questa squadra”.