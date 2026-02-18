Torna alla sconfitta europea l'Inter di Chivu che cade nell'ostica casa del Bødo/Glimt, dove la squadra di Kjetil Knutsen va in gol tre volte e rende praticamente vana la rete di Pio Esposito che lascia un barlume di speranza per il ritorno. A proposito di Pio, è l'attaccante argentino a parlare per primo a Inter TV, dove ha ammesso: "A caldo è difficile fare l'analisi. Sono entrati con grande atteggiamento e mentalità di prendersi la partita. Noi siamo stati bravi a pareggiarla fare l'1-1. Poi nel secondo tempo, c'è da essere sinceri e dire che loro hanno avuto qualcosa in più. Noi abbiamo provato a reagire e rimetterla in piedi ma non siamo riusciti a riaprirla".

La nota positiva è il tuo gol.

"Quello è sempre una gioia per un attaccante. Però stasera c'è da metterla da parte perché abbiamo perso 3-1 e direi che non è il caso di concentrarci sul mio gol".

Meglio concentrarsi sulla partita di ritorno a San Siro con i vostri tifosi?

"Sicuramente sarà fondamentale come sempre la spinta dei nostri tifosi. Prima pensiamo al Lecce, poi ci concentriamo sulla partita del ritorno".