Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha analizzato così la situazione in Serie A, commentando le tante battute d'arresto delle big: "Tutte le squadre italiane non hanno una rosa come l'Inter. Il Napoli con tutti gli effettivi diventa un'ottima squadra. Quando ti mancano 7-8 giocatori importanti, è difficile. È come la Juve, che è buona se ha tutti, se quelli che sono in campo non riescono a dimostrare di essere da Juve, vanno in difficoltà. Spalletti e Amorim a rischio? Se la crisi si protrae ovvio, anche Amorim. Serve dare un po' di tempo. Conte è l'unico in giro, ma altrimenti perchè cambiare?".