Aspettando la conferenza stampa di Cristian Chivu di questo pomeriggio, dalla Gazzetta dello Sport arrivano una serie di indicazioni sulla possibile formazione anti-Milan per domani. In porta tornerà Josep Martinez, anche se il tecnico non ha dato risposte nel post-partita di Venezia.

Davanti, con Esposito, ci sarà Thuram. In regia ci sarà il ritorno di Calhanoglu e molto probabilmente di Barella. "La difesa è più un rebus - si legge - Ma chi è sicuro di giocare è Bastoni: l'azzurro sarà in campo "per forza", vista la squalifica europea che gli negherà il Feyenoord. Dei 4 infortunati non torna nessuno".