L'incornata vincente di Lautaro Martinez al Franchi di Firenze fa entrare l'argentino ancor di più nella storia dell'Inter. Con 124 gol il capitano interista ha raggiunto all’ottavo posto Mauro Icardi nella classifica dei giocatori con più gol realizzati con la maglia nerazzurra. Il Toro è inoltre il calciatore che ha segnato più reti in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso (12). Numeri che evidenziano la grande importanza del 10 per la squadra di Inzaghi.