Bufera in casa Liverpool. Ai risultati di campo deludenti ora si associa anche il "caso Salah". L'egiziano, dopo l'ennesima panchina, si è sfogato: "Mi sento tradito, non c’è più nessun rapporto con Arne Slot. Penso che qualcuno mi voglia lontano da Liverpool", ha detto dopo il pari di Leeds in cui non è nemmeno entrato.

Sarà convocato? Oggi si saprà. "Nonostante il caso Salah, nonostante la crisi degli ultimi due mesi, il Liverpool per l’Inter resta una squadra da prendere con le molle. Nel 3-3 di sabato a Leeds si sono visti importanti progressi in attacco: Florian Wirtz sembra finalmente più a suo agio dopo tre mesi di apprendistato, Hugo Ekitiké con la doppietta in 130 secondi sembra aver superato la depressione in cui era entrato dopo che i Reds hanno comprato Alexander Isak, ancora ben lontano da valere i 144 milioni di euro che è stato pagato ma comunque in crescita. I problemi principali sono in difesa, dove i centrali Ibrahim Konate e Virgil Van Dijk non hanno cambi (anche per l’infortunio di Giovanni Leoni) e i terzini restano un problema. Il nordirlandese Conor Bradley sarà squalificato sabato in Premier e per questo dovrebbe essere confermato sulla destra, nonostante abbia giocato col Leeds dopo tre settimane di stop. A sinistra il dubbio è tra Kerkez e Robertson. Oltre alla gestione del caso Salah, Slot dovrà decidere quanto cambiare nel suo 4-2-3-1, comunque modulo di partenza in cui Dominik Szoboszlai è intoccabile ovunque giochi, anche sull’esterno destro d’attacco, al posto di Salah come ha fatto nelle ultime tre partite. E Federico Chiesa, come Salah in panchina per tutta la partita a Leeds, scalpita per una chance", riferisce la Gazzetta dello Sport.