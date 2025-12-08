E adesso sotto con il Liverpool! L'Inter, archiviato il roboante successo con il Como in campionato, si proietta già alla sfida di domani contro i Reds. E il popolo interista risponder presente ancora una volta.

"Inter-Liverpool di domani sera a San Siro è già sold out: non c’è più posto per uno spillo, compreso nel settore ospiti che sarà riempito da circa 4300 tifosi in maglia rossa - conferma la Gazzetta dello Sport -. Probabile, dunque, un incasso super: gli uffici del club non hanno ultimato i conteggi, ma è realistico che si possa sfondare la quota simbolica di dieci milioni di euro. Solo altre quattro volte nella storia dell’impianto milanese, si è riusciti in questa impresa".