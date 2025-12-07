L'Inter U23 non va oltre il pareggio sul campo dell'Arzignano Valchiampo. I nerazzurri sono passati in vantaggio dopo una mezz'ora ben giocata, in cui meritavano di essere avanti. Poi nel finale di primo tempo sono cresciuti i padroni di casa, bravi a restare in partita. Proprio nel recupero ha sbagliato un rigore Mattioli. Nel secondo tempo la partita si è aperta con il gol dell'1-1 dello stesso Mattioli. Al 55' l'episodio che ha cambiato la gara: l'Arzignano è rimasto in 10, per l'espulsione di Castegnaro. I giallocelesti hanno quindi deciso di abbassare i ritmi, difendendosi con ordine. L'Inter U23 al contrario ha provato ad attaccare, ma non è mai riuscita a creare grandi occasioni nonostante l'uomo in più.

IL TABELLINO

ARZIGNANO-INTER U23 1-1

Marcatori: Spinaccé (30'), Mattioli (47')



ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-1-2): Manfrin; Bernardi, Coppola (dall'83' Milillo), Boffelli; Lakti, Chiarello (dal 38' Moretti), Castegnaro, Boccia (dall'83' Rossoni); Toniolo; Minesso, Mattioli (dal 63' Bianchi). A disposizione: Nespola, Invaso, Lanzi, Damiani, Antoniazzi, Nanni, Valentini. Allenatore: Daniele Di Donato

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi (dal 78' Cinquegrano), Stante, Alexiou; Kamate, Bovo (dal 63' Berenbruch), Fiordilino, Topalovic (dal 78' Kaczmarski), Cocchi (dall'86' Zouin); Spinaccè, Lavelli (dal 63' Zuberek). A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Maye, Agbonifo, David, Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Chiarello (24'), Castegnaro (52'), Kamaté (89'), Zouin (90')

Espulsi: Castegnaro (56', doppia ammonizione)

Arbitro: Domenico Mirabella (sez. di Napoli)

Assistenti: Antonio Aletta (sez. di Avellino), Simone Mino (sez. di La Spezia)

Quarto ufficiale: Francesco Zago (sez. di Conegliano)

Operatore FVS: Leo Posteraro (sez. di Verona)

RIVIVI IL LIVE

14.30 - Finisce qui: 1-1 al Dal Molin tra Arzignano e Inter U23.

90'+5 - Gioco fermo per un brutto colpo al viso di Alexiou. Il centrale greco è caduto malissimo dopo essere andato a saltare di testa e ha dato una forte botta al capo. Si giocherà, dal momento in cui il gioco ripartirà, un altro minuto e dieci.

90'+3 - Berenbruch! Si gira in area di rigore e calcia con il sinistro. Palla deviata in angolo.

90'+2 - Arzignano bassissimo nella sua area di rigore. Kaczmarski scodella sul secondo palo, arriva CInquegrano con la torre ma la difesa fa buona guardia.

90' - Sei di recupero.

90' - Ammonito anche Zouin. In ritardo su Rossoni, l'esterno nerazzurro affonda il tackle. Mirabella fa bene a estrarre il giallo.

89' - Ammonito Kamaté: fallo tattico in scivolata su Bianchi.

88' - Inter che ora si porta all'attacco. Ancora situazione di verticalizzazione sulla punta per trovare poi una sponda, questa volta con Spinaccé per Kaczmarski. Tiro respinto.

86' - Vecchi aumenta il potenziale offensivo: entra Zouin per Cocchi

86' - Occasione per Zuberek. Si ribaltano i ruoli rispetto all'azione precedente. Berenbruch verticalizza per il centravanti polacco, che però perde il tempo per calciare e si defila troppo.

85' - Inter al tiro con Berenbruch. Verticalizzazione su Zuberek, che fa sponda per Berenbruch. La sua conclusione da fuori è decisamente troppo debole.

84' - Cambi difensivi per Di Donato: dentro Milillo e Rossoni per Boccia, vittima di crampi, e Coppola.

80' - Inter vicinissima al vantaggio con Spinaccé. Bel cross morbido di Kamaté, Spinaccé non riesce a fare gol di testa per pochi centimetri, ma c'è deviazione.

77' - Cambia ancora Vecchi: Re Cecconi prende il posto di Cinquegrano, mentre Kaczmarski sostituisce Topalovic.

74' - Partita che ora sembra aver preso i binari dell'equilibrio. Da una parte l'Inter U23 appare stanca visti i tanti impegni di questo periodo, dall'altra l'Arzignano cerca di giocare con ordine vista l'inferiorità numerica. Potrebbero essere decisivi i calci piazzati o i cambi dei due allenatori.

68' - Subito problema fisico per Zuberek. Attenzione perché il polacco però è caduto fuori dal campo e quindi momentaneamente si gioca 10 contro 10.

66' - Ci prova Topalovic, anche lui da lontano e con il sinistro. Conclusione imprecisa.

63' - Cambia Vecchi: entra Zuberek per Lavelli, a centrocampo più qualità con Berenbruch per Bovo. L'Arzignano toglie Mattioli, autore del gol e attaccante, per Bianchi, centrocampista.

58' - Inevitabilmente la superiorità numerica dà coraggio all'Inter U23. Kamaté rientra e calcia da lontano: palla altissima.

56' - Clamorosa ingenuità di Castegnaro: errore tecnico e palla persa. Topalovic aveva messo nel mirino l'area di rigore e Castegnaro lo trattiene come fatto in precedenza. Secondo giallo e giallocelesti in dieci.

52' - Giallo per Castegnaro: fallo tattico su Kamaté per lui.

52' - Arzignano vicino al ribaltone. Boccia si inserisce sul centrodestra e mette il pallone a rimorchio per Moretti: Re Cecconi salva tutto sulla sua conclusione rasoterra.

IL GOL - Sfonda sulla destra l'Arzignano, con la palla messa al centro per Minesso. Sponda per Mattioli che dal limite calcia di controbalzo. Fiordilino sporca la traiettoria e Melgrati non può farci nulla, con la palla che si spegne all'angolino.

47' - Gol dell'Arzignano. Si riscatta subito Mattioli: 1-1

13.37 - Si riparte. Nessun cambio.

Inter U23 avanti a metà gara contro l'Arzignano. Dopo un avvio equlibrato, i nerazzurri hanno guadagnato metri e prodotto gioco. Il culmine del buon momento nerazzurro è coinciso proprio con il bel gol di Spinaccé, al 30'. Nel finale è venuto fuori l'Arzignano Valchiampo, che ha aumentato i giri del motore pur senza mai rendersi eccessivamente pericoloso. A pochi secondi dall'intervallo la situazione che avrebbe potuto cambiare la partita. Fallo di mano di Spinaccé e penalty per il Grifone. Mattioli ha però sprecato, calciando fuori.

13.23 - Finisce qui un primo tempo divertente: 0-1 il risultato per l'Inter U23.

45'+6 - Fuori! Mattioli apre troppo il piattone, palla a lato!

45'+5 - Rigore confermato.

45'+2 - Attenzione però: Vecchi si gioca la carta FVS. Probabilmente la sua scelta non è legata al fallo di mano, ma alla mischia precedente, sulla quale potrebbe esserci stato un fallo in attacco.

45'+1 - Rigore per l'Arzignano. Spinaccé cerca di intercettare il cross di Boffelli, ma il suo braccio è davvero troppo alto. Penalty sacrosanto.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Arzignano in area di rigore: Bernardi crossa per Mattioli. Bovo è bravo ad anticipare l'avversario e subire fallo.

42' - Buon finale di primo tempo per l'Arzignano. Lancio di Castegnaro per Mattioli, che aveva attaccato la profondità. Il suo controllo, su un pallone alto, è ottimo. Poi il giocatore di casa scarica per l'accorrente Latki, che calcia. Stante bravo a mettersi sulla traiettoria.

40' - Moretti, neoentrato, si fa subito vedere. Il suo inserimento avviene con i tempi giusti, ma l'impatto con il pallone è sbilenco.

38' - Gioco fermo: Chiarello è a terra dopo un problema fisico accusato qualche minuto fa. Si tratta di un infortunio muscolare, entra al suo posto Moretti.

33' - Lavelli a centimetri dal raddoppio! Situazione simile a quella del gol, con Lavelli che si accentra e calcia a giro. Tiro dal limite che esce di poco. La sensazione è che comunque Manfrin sarebbe stato sulla traiettoria se questa fosse stata in porta.

IL GOL - L'Inter costruisce dal basso e trova Topalovic tra le linee. Controllo orientato e verticalizzazione di classe per Spinaccé, che sul centrosinistra punta Coppola. Il centrale gialloceleste non ha il passo dell'attaccante dell'Inter, che sposta sul mancino e calcia in diagonale. Palla non velocissima ma davvero ben indirizzata: nulla da fare per Manfrin e 0-1.

29' - GOOOOOOLLL DELL'INTER! Ha segnato Spinaccé! La sblocca lui con il diagonale, 0-1

28' - Ancora Inter in attacco. Cocchi arriva al cross da sinistra. Il suo pallone è rasoterra, Lavelli prova un colpo di tacco complicato e non riesce a dare potenza alla sfera. Alle sue spalle accorreva Bovo che forse avrebbe avuto maggiori chance di colpire a rete.

27' - Alexiou calcia da dentro l'area di rigore dopo un corner battuto corto. Respinge Coppola

25' - Topalovic, primo squillo! Bella punizione dello sloveno sul fallo precedente, Manfrin si distende e respinge.

24' - Ammonito Chiarello. Kamaté era ripartito dopo un corner per l'Arzignano Valchiampo, il mediano di Di Donato ha deciso di spendere il fallo.

21' - Bella uscita palla a terra dell'Inter: Cocchi sbaglia però il passaggio più importante, quello che avrebbe potuto spalancare definitivamente il campo alla squadra di Vecchi.

16' - Chiarello ci prova al volo. Cross dalla destra di Boccia su cui il centrocampista di casa tenta la girata: palla alta.

12' - Ancora Inter in attacco. Lavelli entra in area di rigore dalla destra e mette dentro un bel pallone rasoterra a rimorchio per Spinaccé che arriva in corsa. Il piattone mancino del nativo di Pordenone sfila a lato di pochi centimetri.

9' - Adesso la partita diventa più piacevole, ritmi in crescita e squadre che si sfidano a viso aperto. Intanto Topalovic calcia da fuori: tiro respinto da Bernardi.

8' - Occasione Inter. Alexiou arriva sul fondo e crossa da sinistra. Lavelli prima stoppa male, poi riesce a calciare dal cuore dell'area di rigore. Tiro respinto, con Spinaccé e Lavelli che in questa occasione si sono un po' intralciati a vicenda.

5' - Melgrati! Che parata! Bello schema su punizione dell'Arzignano che cerca Coppola sul secondo palo. Il difensore centrale, oltre due metri d'altezza, ha vita facile a fare torre verso Toniolo, che colpisce in area piccola. Melgrati è bravissimo a impedire che il pallone possa finire in porta.

4' - Le squadre si studiano in avvio. Ritmi piuttosto bassi.

12.31 - Fischia Mirabella: è iniziata la gara dello stadio Dal Molin!

12.28 - Squadre in campo. L'Inter U23 in terza maglia, grigia e arancione. Padroni di casa invece in gialloceleste.

Dopo la sconfitta infrasettimanale a Fontanafredda, l'Inter U23 prosegue il suo campionato al Dal Molin, ospite dell'Arzignano Valchiampo. La squadra di Vecchi deve trovare punti importanti per approfittare del passo falso di venerdì sera del Cittadella e tornare nelle prime cinque in classifica. D'altro canto, anche i padroni di casa vorranno continuare ad alimentare la classifica per scappare dalla zona play-out dopo la vittoria della scorsa settimana a Meda, contro il Renate. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara delle 12.30.